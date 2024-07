Bankitalia, peggiorano giudizi su situazioe economica

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre del 2024, lesono, pur rimanendo superiore ai due terzi la quota delle imprese che ritengono che le condizioni siano rimaste stabili. La dinamica dellaè ancora, ma si conferma sfavorevole nell'industria in senso stretto. Lo rivela l'ultimatra il 20 maggio e il 10 giugno 2024 presso le imprese italiane dell'industria e dei servizi con almeno 50 addetti.Dall'indagine emerge che latra la quota di imprese che hanno segnalato un aumento dellenel secondo trimestre del 2024 e quella di coloro che ne hanno riportato una diminuzione è rimasta. Il saldo è stato ampiamente positivo per le imprese delle costruzioni e dei servizi (rispettivamente per 31 e 10 punti percentuali), negativo per quelle industriali (-8 punti).Ledel terzo trimestrein particolare nei servizi e nelle costruzioni, ma nell’industria ilsaldo tra aspettative di crescita e di contrazione si è ridotto di quasi 5 punti rispetto a tre mesi prima. Le attese sulle esportazioni nel terzo trimestre ne prefigurano un aumento.Sono rimaste stabili sia la quota di aziende che prevedono di espandere il numero di addetti nei successivi tre mesi (27 per cento), sia quella delle imprese che ne prefigurano una riduzione (8 per cento). In linea con le precedenti rilevazioni, circa due terzi delle imprese si attendono di aumentare le retribuzioni orarie dei propri dipendenti nei prossimi 12 mesi; il 61 per cento di queste aziende pianifica incrementi inferiori a 2 punti percentuali, il 25 per cento incrementi compresi tra 2 e 4 punti.I giudizi sullesono di sostanziale, interrompendo la fase di irrigidimento in atto dal 2021. I giudizi sulle condizioni per investire, invece, si sono confermati sui valori negativi della scorsa rilevazione (-6,5 punti percentuali da -7,5). Il saldo tra previsioni di aumento e di riduzione dellaè rimasto comunque, ma si è nettamente ridotto nella manifattura.rispetto al trimestre precedente, pari all'1,4 per cento sugli orizzonti temporali fino a 3 anni. I prezzi praticati dalle imprese hanno ulteriormente rallentato e si è ridotta la loro variazione attesa nei prossimi 12 mesi. e. I principali fattori che influenzano la variazione attesa dei prezzi sono gli andamenti dei corsi delle materie prime e del costo del lavoro.