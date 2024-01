Crisi di Suez, per l'82% delle imprese ripercussioni certe sul fatturato 2024

(Teleborsa) - Le imprese italiane sono consapevoli della "crisi di Suez"? Il 98,6% è a conoscenza dell'attuale blocco navale e delle sue implicazioni.Per quanto concerne le conseguenze, il 66,9% ritiene che il "blocco" avrà ripercussioni immediate, il 24,8% non nel breve periodo, mentre il restante 8,3% sostiene che non ci saranno conseguenze. Tra le principali ripercussioni, il 33,6% teme disordini di mercato, e e interruzioni e ritardi nelle catene produttive; il 26,1% una riduzione di import ed export e il 22,4% un'altra fase inflativa. Sembrano certe anche le ricadute sul fatturato del 2024, l'82% delle imprese che hanno partecipato alla survey prevede un impatto inferiore al 25% del fatturato annuo. È quanto emerge da unasu circa 200 piccole e medie imprese di tutto il Paese."Dalla nostra indagine emerge chiaramente la preoccupazione delle imprese per questa nuova emergenza internazionale – spiega– unitamente alla consapevolezza che la situazione avrà ripercussioni certe sul fatturato del 2024. Il nostro sistema imprenditoriale non può permettersi un altro contraccolpo, è necessario porre rimedio quanto prima a questa crisi riportando i flussi nel Canale di Suez ad un regime di normalità".La– secondo un'– è la regione principale nel commercio con l'Asia, dove gli scambi ammontano a 46 miliardi di euro, con 19 miliardi in esportazioni, ma anche con il Medio Oriente con 7 miliardi di scambi commerciali, di cui circa 5 miliardi di export. Tra le province, prima Milano con 11 miliardi di import dall'Asia e 9 miliardi di export, e con quasi mezzo miliardo di import dal Medio Oriente e 2 miliardi di export.Glivalgono 154 miliardi di cui 92 miliardi sono di import e 62 miliardi di export. Valgono 39 miliardi glinei primi nove mesi del 2023, di cui 22 miliardi sono di import e 17 miliardi di export.Lenei primi nove mesi 2023, sonocon 46 miliardi, di cui circa 19 miliardi di export,con 17 miliardi,con 16 miliardi. Principali regioni italiane nel commercio con il Medio Oriente, nei primi nove mesi 2023, sonocon 7 miliardi, di cui circa 5 miliardi di export,con 6 miliardi,con 5 miliardi.Tra leè primacon 11 miliardi di import dall'Asia e 9 miliardi di export, ma anche con quasi mezzo miliardo di import dal Medio Oriente e 2 miliardi di export. Seguecon 5 miliardi di import dall'Asia e 4 miliardi dal Medio Oriente. Arriva poicon 4 miliardi di import dall'Asia e 2 miliardi di export e 1,4 miliardi di import dal Medio Oriente e mezzo miliardo di export. Seguono poiTra i, con l', nei primi nove mesi 2023, prevale l'con 19 miliardi; dicon 11 miliardi in nove mesi; dicon 10 miliardi, di computer ed elettronica con 8,5 miliardi. Perprimi icon 12 miliardi e la moda con 11 miliardi. Tra icon ilnei primi nove mesi 2023, prevale l'con 16 miliardi, prodotti petroliferi con 3 miliardi in nove mesi. Nellprimo settore è quello deicon 4 miliardi e i mezzi di trasporto con 2 miliardi.