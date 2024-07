Saccheria F.lli Franceschetti chiude primo semestre con ricavi a 9,2 milioni

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) -, società leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di polipropilene, quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre dell'anno con(9,8 milioni di euro al 30 giugno 2023).La Società opera come, i cui ricavi e costi nel conto economico si annullano:, i ricavi gestionali al 30 giugno 2024 si attestano a, rispetto a 9,8 milioni di euro al 30 giugno 2023.I ricavi delle principali categorie di prodotto (sia commercializzato che manufactured) ammontano rispettivamente a: 6,8 milioni di euro per le(7,2 milioni di euro al 30 giugno 2023), 0,7 milioni di euro per le(0,9 milioni di euro al 30 giugno 2023), 1 milione di euro per le(0,7 milioni di euro al 30 giugno 2023)."I primi sei mesi del 2024 sono stati pesantemente influenzati, soprattutto nei mesi di Gennaio e Febbraio, dalla difficoltà di approvvigionamento legata all'allungamento dei tempi di consegna delle merci, come conseguenza degli atti di pirateria nel canale di Suez", hanno ricordato il Presidentee l'Ad, aggiungendo "il fenomeno sopra descritto congiuntamente alla situazione economica nazionale e internazionale con il perdurare di un tasso elevato di inflazione, ha comportato una riduzione del fatturato del 6% rispetto al primo semestre 2023. Il Canale eCommerce, nonostante risulti anch'esso influenzato dai ritardi nelle consegne, registra un fatturato in crescita del 12% rispetto al primo semestre 2023. Il calo del fatturato non ha impattato significativamente la marginalità, che rimane buona".