Arterra Bioscience, fatturato in aumento del 43% nel primo semestre

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il2024 con unpari a circa 2,3 milioni di euro, in aumento del 43,18% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. In particolare, i servizi segnano un +18,80% e la vendita di materie prime cosmetiche un +49,03%."Il fatturato del primo semestre 2024 è in aumento da 1,6 milioni a 2,3 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+43,18%) - ha commentato l'- Tale aumento va interamente imputato alle vendite di materie prime cosmetiche, passate da Euro 1,3 milioni a Euro 1,9 milioni (+49,03%). Il risultato conferma e rafforza il trend di crescita già registrato già nel primo trimestre di quest’anno. I risultati raggiunti permettono di essere fiduciosi sul raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2024".