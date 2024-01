Flutter intende spostare quotazione primaria a New York da Londra

Flutter Entertainment

(Teleborsa) -, colosso del gaming e delle scommesse sportive,in occasione dell'assemblea generale annuale di maggio. Previa approvazione degli azionisti, si prevede che la transizione diventi effettiva tra la fine del secondo trimestre e l'inizio del terzo trimestre.Intanto, da oggi le azioni Flutter sono quotate anche sul New York Stock Exchange (NYSE), mentre è. Ad oggi, Flutter mantiene il suo premium listing sul London Stock Exchange. Le azioni di Flutter sono negoziate sul NYSE con il ticker "FLUT" e sul LSE con il ticker esistente "FLTR".Come delineato nel febbraio 2023, il board ritiene che la quotazione sul NYSE sbloccheràa lungo termine attraverso: miglioramento del profilo del gruppo negli Stati Uniti; migliori possibilità di reclutamento e fidelizzazione dei talenti statunitensi, accesso a mercati dei capitali molto più profondi e a nuovi investitori nazionali statunitensi; maggiore liquidità complessiva nelle azioni Flutter; possibilità di perseguire una quotazione primaria negli Stati Uniti, uno dei criteri per l'"Dal febbraio 2023, il management ha parlato ampiamente con gli investitori statunitensi, esistenti e potenziali, insieme agli azionisti esistenti a livello globale - si legge in una nota - Ildella quotazione principale di Flutter negli Stati Uniti".