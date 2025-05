Solstad Maritime si è quotata sulla Borsa di Oslo

(Teleborsa) - La compagnia di navigazioneè stata. Si tratta della nona quotazione sui mercati Euronext nel 2025 e della seconda a Oslo.Solstad Maritime fa, che comprende anche Solstad Offshore. La società possiede 32 navi che forniscono tonnage offshore specializzato ai mercati energetici globali. La società è stata costituita nel gennaio 2024 nell'ambito del rifinanziamento del Gruppo Solstad. Solstad Maritime ha sede a Skudeneshavn, in Norvegia, e conta circa 1.500 dipendenti con uffici in cinque paesi.Ildelle azioni di Solstad Maritime era di 22,6 NOK per azione all'apertura del mercato. Ladi mercato era di 10,5 miliardi di NOK (circa 902 milioni di euro) al giorno della quotazione. La società non ha raccolto ulteriore capitale nell'ambito della quotazione."Siamo lieti dell'odierna quotazione di Solstad Maritime su Euronext Oslo Bors - ha commentatodi Solstad Maritime - Questo traguardo segna un passo avanti nel nostro impegno a creare valore per i nostri azionisti. Dopo il rifinanziamento della società all'inizio del 2024, avevamo dichiarato che Solstad Maritime sarebbe stata quotata entro 12 mesi, e ora".