Flutter Entertainment, perfezionata l'acquisizione di Snai

Flutter Entertainment

(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore delle scommesse sportive online e dell'iGaming, ha(Snai), uno dei principali operatori omnicanale in Italia, da una controllata di Playtech, per un corrispettivo in denaro sulla base di un enterprise value di 2,3 miliardi di euro. Snai farà parte della divisione internazionale di Flutter che comprende il Sud Europa e l'Africa."Sono molto lieto di dare il benvenuto nel nostro Gruppo a Snai, uno dei principali brand del gaming in Italia - ha commentato il- La sua solida presenza omnicanale ci fornisce ulteriori asset strategicamente rilevanti per rafforzare la posizione competitiva di Flutter in Italia. Questa operazione è perfettamente in linea con la nostra strategia di M&A orientata alla creazione di valore e rappresenta una grande opportunità di crescita per Snai, grazie all'accesso ai prodotti e alle capacità leader di mercato di Flutter. Siamo pronti ad avviare i nostri solidi piani di integrazione e a iniziare a realizzare i significativi benefici derivanti da questa combinazione"L'operazione è stata finanziata tramite linee di credito. Si prevede un, che sarà però rapidamente ridotto grazie alle chiare opportunità di crescita presenti in tutto il Gruppo. Flutter resta impegnata a mantenere un rapporto di leva finanziaria di medio termine compreso tra 2,0x e 2,5x. Flutter fornirà ulteriori aggiornamenti, inclusa una guidance finanziaria, il 7 maggio 2025 in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre.