Holcim svela piano di scorporazione e quotazione dell'unità statunitense

LafargeHolcim

LafargeHolcim

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,02%. Il produttore di cemento sta preparando la quotazione negli Stati Uniti delle attività nord-americane, che dovrebbe essere completata nella prima metà del prossimo anno.L'operazione che sarà soggetta all'approvazione degli azionisti in un'assemblea generale straordinaria prevista per il primo trimestre 2025, è destinata ad essere realizzata come spin-off, la struttura definitiva sarà comunicata nella seconda metà di quest'anno.Dopo l'offerta delle azioni negli Stati Uniti, Holcim prevede di continuare a far parte dello Swiss Market Index. La società punta ad aumentare ilnetto a 22 miliardi di franchi svizzeri, l'a oltre 4 miliardi e unsuperiore a 3 miliardi entro il 2030., presidente e amministratore delegato, è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione per supervisionare l'imminente offerta pubblica della divisione nordamericana di Holcim negli Stati Uniti. "A seguito dell'offerta pubblica di azioni negli Stati Uniti, Holcim continuerà a spingersi oltre i confini delle soluzioni edilizie innovative e sostenibili - ha affermato Jenisch -. Con un'attenzione particolare alla riduzione delle emissioni di carbonio e alle fusioni e acquisizioni strategiche come catalizzatori di un'espansione redditizia, l'azienda continuerà a garantire margini elevati e rendimenti interessanti agli azionisti".Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,8%, rispetto a +2,18% del).Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 67,73 CHF, mentre i supporti sono stimati a 65,33. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 70,13.