Gallerie d'Italia, a Torino la mostra "Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976"

(Teleborsa) - Ottantacinque fotografie provenienti dall'sulla più celebre manifestazione della canzone italiana che rappresenta un capitolo importante non solo della storia della musica e della televisione ma anche della storia sociale del Paese. Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 1 febbraio al 12 maggio 2024 alle Gallerie d'Italia – Torino laa cura dicon il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino. Le fotografie in mostra si soffermano solo in pochi casi sulle immagini delle esibizioni degli artisti sul palco, dando maggiore: i cantanti durante le prove, le passerelle degli artisti in giro per la città, gli autografi, il pubblico, gli artisti ritratti in situazioni curiose, la sala trucco, l'orchestra e la sala stampa. Grazie alla media partnership con la Rai, l'esposizione è arricchita da contributi video-sonori in collaborazione con Rai Teche."'Non ha l'età' è un omaggio al Festival di Sanremo che ancora oggi – afferma– unisce tutte le generazioni intorno alla musica e alla cultura italiana. La mostra è anche testimonianza della partecipazione della Banca ai momenti identitari del Paese attraverso la valorizzazione e la condivisione delle immagini dell'Archivio Publifoto".Il, organizzato dal Casinò di Sanremo e dalla Rai di Torino, in tre serate e trasmessa radiofonicamente in presa diretta dal Salone delle Feste del Casinò. Le prime edizioni vengono trasmesse solo dalla radio, ma nel 1955, la manifestazione comincia ad avere una certa popolarità e la tv decide di trasmetterla in diretta. Da quel momento la storia del Festival di Sanremo procede di pari passo con la storia della televisione italiana.intuiscono l'importanza della manifestazione e, negli anni in cui l'evento fu ospitato nel Casinò di Sanremo (1951-1976), realizzanoLa fotografia assume anche un valore documentale di grande importanza: le immagini in mostra testimoniano un'Italia che ha fretta di dimenticare la guerra e la povertà, che vuole affidare alle canzoni una ritrovata spensieratezza. Il titolo richiama la giovane età di un Festival agli esordi e di un'Italia in crescita.La mostra si inserisce nell'ambito delle icostituito da oltre 7 milioni di fotografie dell'Agenzia fondata da Vincenzo Carrese nel 1937, la più importante agenzia fotogiornalistica privata nata in Italia negli anni '30.con una operazione che ne ha evitato la dispersione e ora è curato e gestito dall'Archivio Storico Intesa Sanpaolo presso le Gallerie d'Italia di Torino. In occasione della mostra, l'Archivio Storico ha completamente restaurato, digitalizzato e catalogato tutte le oltre 15mila fotografie dei servizi realizzati al Festival dall'Agenzia Publifoto e sono ora consultabili on line sul sito dell'Archivio Storico di Intesa Sanpaolo.Lungo il percorso espositivo, i visitatori potranno inoltre, grazie agli elementi di design provenienti daL'allestimento è ulteriormente arricchito dalle copertine originali di vinili che richiamano varie edizioni di Sanremo del passato, grazie al prestito dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, progetto Canzone Italiana; da un Cinebox (1961-1962) della Mival grazie al prestito concesso da Faro Games; da alcune sedute dal design contemporaneo di Edra.La mostra presenta inoltre una serie di ccon approfondimenti dedicati all'iniziativa e all'Archivio Publifoto. La mostra sarà affiancata da un ricco palinsesto diad ingresso gratuito per il tradizionale public program #INSIDE del mercoledì sera.Il catalogo è realizzato da Edizioni Gallerie d'Italia Skira.