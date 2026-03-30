Trenitalia, Frecciarossa treno ufficiale dei concerti estivi targati Live Nation

(Teleborsa) - Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), sarà il treno ufficiale per i concerti dei più grandi artisti italiani e internazionali targati Live Nation, che si esibiranno in Italia durante la stagione estiva 2026. Continua così la partnership con uno dei leader mondiali nel settore dell'intrattenimento dal vivo, che si occupa dell'organizzazione e promozione di festival ed eventi musicali.



Dai concerti di Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Cesare Cremonini e Tedua, passando per le date italiane di Bruno Mars e Metallica, fino ai grandi festival nazionali come I-Days Milano Coca-Cola e Firenze Rocks: con le Frecce di Trenitalia, il mezzo green per eccellenza, tutti gli appassionati potranno scegliere una modalità di trasporto più sostenibile per recarsi ai grandi eventi live e poi rientrare a casa.



Grazie all'offerta "Speciale Eventi", chi sceglierà infatti di spostarsi con Le Frecce per recarsi nelle città dei concerti potrà viaggiare con sconti fino al 75% sul prezzo Base del biglietto, utilizzando i codici dell'artista scelto in fase di acquisto. Per usufruire dell'offerta è necessario essere titolare di un biglietto del concerto da presentare a bordo treno. Inoltre, scegliendo l'opzione "tiRimborso" al costo di 2 euro, si potrà richiedere fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente alla partenza il rimborso del biglietto con una trattenuta del 10%.



Gli artisti per i quali è attiva l'offerta sono: Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Cesare Cremomini, Tedua, Bruno Mars, Linkin Park, Metallica,

I-Days Milano Coca-Cola (Festival in cui tra gli altri si esibiranno: Maroon 5, Florence + The Machine, Foo Fighters, System Of A Down, TonyPitony, David Guetta, A$AP Rocky), Firenze Rocks (Festival in cui tra gli altri si esibiranno: Lenny Kravitz, Robbie Williams, The Cure e Salmo).



Le Frecce e i FrecciaLink garantiscono ogni giorno 268 corse e fino a 14 collegamenti bus nel weekend, raggiungendo oltre 130 destinazioni in tutta Italia, confermando la propria capillarità sul territorio nazionale. Con il supporto a questa e ad altre iniziative, Frecciarossa ribadisce il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e a sostegno della promozione turistica del territorio. È, inoltre, partner dei principali eventi musicali, sportivi e culturali.





















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