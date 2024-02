"Avete le mani sporche di sangue": l'attacco di Capitol Hill alle Big Tech

(Teleborsa) - Prodotti che "uccidono" e "mani sporche di sangue". Nel corso di un'i senatori americani hanno lanciati duri attacchi agli amministratori delegati di Meta (Facebook, Instagram), X, TikTok, Snap e Discord. "Stanno distruggendo vite umane e minacciando la democrazia. Queste aziende vanno domate e il peggio deve ancora venire", ha accusato ilriferendosi alle Big Tech. Parole accolte dagli applausi di decine di genitori con le foto dei loro bambini morti o traumatizzati dai social.Il. "Mi dispiace per tutto quello che avete dovuto passare. Nessuno dovrebbe attraversare quello che voi avete attraversato. È per questo che abbiamo investito così tanto per assicurare che altri non debbano vivere quello che avete vissuto voi", ha detto Zuckerberg illustrando gli: circa 40 mila persone preposte alla sicurezza online, oltre 20 miliardi di dollari spesi dal 2016 e altri due in programma per quest'anno. Ma i senatori hanno citato isecondo cui Zuckerberg ha rifiutato di rafforzare i team incaricati di individuare i pericoli per gli adolescenti online. A tal propositoha citato un monito su Instagram che avvisava gli utenti del rischio di vedere su una pagina un'immagine con abusi sessuali su minori ma poi consentiva comunque di vederla. Il ceo di Meta si è giustificato dicendo che può essere utile reindirizzare gli utenti alla fonte, piuttosto che bloccare il contenuto.L'ha vantato glicon 40 mila addetti e 2 miliardi di investimenti previsti per una piattaforma che in Usa conta oltre 170 milioni di utenti mensili. Ma pure lui è finito nel mirino per numerosi episodi.ha difesoricordando che non è una piattaforma scelta dai giovani e che verrà comunque creato un nuovo dipartimento per la moderazione dei contenuti. Moderazione finora allentata dal patron Elon Musk, sul cui social questa settimana sono apparse anche immagini hard fake di Taylor Swift.Il problema di fondo è che leda osservatori e autorità. Al Congresso giacciono da tempo varima finora nessuno è stato approvato: l'ultimo è quello delche consente di perseguire le società tech per i loro contenuti pedopornografici e alle vittime di fare causa.L'inazione del Congresso ha spinto città e Stati americani a fare da soli. Ilha appena bollato i social media come "una tossina ambientale", "un pericolo per la salute pubblica", preannunciando misure. Lasi appresta a vietare per legge i social ai minori di 16 anni. In ottobre più di quaranta stati americani hanno presentato una denuncia contro Meta, ritenendo che le sue piattaforme danneggino la "salute mentale e fisica dei giovani", citando i rischi di dipendenza, molestie informatiche o disturbi alimentari. Due mesi dopo ilha fatto causa sempre a Meta, accusando le sue piattaforme di promuovere la criminalità infantile, dalla pedopornografia agli algoritmi di raccomandazione e all'istigazione criminale.