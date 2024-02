Merck acquisterà asset da Elanco Animal Health per 1,3 miliardi di dollari

Merck

Elanco Animal Health

(Teleborsa) -, società farmaceutica statunitense nota come MSD al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, ha comunicato che la divisioneha firmato undiper 1,3 miliardi di dollari in contanti, consistente in un portafoglio innovativo di medicinali e vaccini, alimenti nutritivi e integratori per le specie acquatiche; due stabilimenti di produzione di acqua correlati in Canada e Vietnam; così come un centro di ricerca in Cile.Si prevede che l'acquisizione sarà completata, subordinatamente alle approvazioni delle autorità di regolamentazione e ad altre consuete condizioni di chiusura."Siamo entusiasti dell'acquisizione dei prodotti e delle soluzioni per l'acqua di Elanco, nonché delle capacità e delle competenze che il team apporta alla nostra attività - ha affermato, presidente di Merck Animal Health - Riteniamo che questa acquisizione, unita alla nostra abilità commerciale e scientifica, offrirà maggiori vantaggi ai nostri clienti del settore acquatico. L'aggiunta di questo portafoglio innovativo di prodotti acquatici per acqua fredda e calda attraverso vaccini, trattamenti antiparassitari, integratori idrici e nutrizione,".Questa acquisizione rappresenteràche hanno ampliato il business acquatico di Merck Animal Health. Nel marzo 2019 Merck Animal Health ha acquisito Scan Aqua, nell'aprile 2019 ha annunciato il completamento dell'acquisizione di Antelliq Corporation, nel dicembre 2019 ha acquisito Vaki.