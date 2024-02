OVS, Antitrust autorizza acquisizione del ramo d'azienda di JBrand

OVS

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () ha deliberato dicon riguardo all'operazione che ha ad oggettodi un ramo di azienda di JBrand International da parte di, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan.L'oggetto di acquisizione è una(Newco o Target) in cui sarà conferito da JBrand International S.r.l. il ramo di azienda di JBrand International S.r.l. attivo dal 2021 e relativo all'attività di produzione, tramite terzisti esteri, e vendita ad altre imprese, che poi rivendono i prodotti così acquistati, di capi di abbigliamento casual.L'Antitrust ha stabilito che la concentrazione in esameeffettiva nel mercato interessato e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.Più in particolare, viene spiegato che nel mercato della produzione e commercializzazione all'ingrosso di calzature e articoli di abbigliamento casual, sia a livello europeo sia a livello nazionale ladi Target è minore o uguale allo [inferiore all'1%] e la quota di OVS è minore o uguale al [5-10%]. In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.Con riferimento ai, AGCM non ritiene che l'operazione di concentrazione possa determinare effetti di natura preclusiva in ragione della posizione detenuta dalle parti nei mercati (a monte) della produzione e commercializzazione all'ingrosso di calzature e articoli di abbigliamento casual. Inoltre, l'impresa Target già svolge ampia parte delle proprie attività nei confronti di OVS.