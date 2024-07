OVS perfezionato accordo investimento in Goldenpoint

OVS

(Teleborsa) - In data odiernal’accordo di, sottoscrivendo uned acquisendo ilsociale, per un importo complessivo diL’accordo prevede inoltre che,della successiva opzione call, entro il 31 luglio 2025,. Ildel capitale sociale potrà essere acquisito da OVS, in una finestra temporale compresaCon l’accordo di oggi si consolida il percorso industriale di integrazione di Goldenpoint in OVS, destinato a rafforzare il ruolo di primo piano che il gruppo riveste nell’abbigliamento intimo e mare attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di una rete commerciale con insegna dedicata.