Tyson Foods, primo trimestre sopra le attese. Guidance confermata

Tyson Foods

(Teleborsa) -, multinazionale americana che opera nel settore alimentare, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (al 30 dicembre 2023) conpari a 13.319 milioni di dollari, in aumento dello 0,4% rispetto all'anno precedente, undi 231 milioni di dollari (in calo del 51%) e un utile operativo rettificato di 411 milioni di dollari (in calo del 9%). L'EPS è stato di 0,30 dollari, in calo del 66%, mentre l'è stato di 0,69 dollari, in calo del 19%.Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile per azione di 0,41 euro su ricavi per 13,27 miliardi di dollari."Il nostro team ha operato bene nel trimestre e ha prodotto risultati tangibili, compreso il nostro terzo trimestre sequenziale di crescita del reddito operativo rettificato - ha affermato- Abbiamo visto i vantaggi del nostro diversificato portafoglio proteico e la realizzazione di efficienze operative grazie alle decisioni strategiche che abbiamo preso nell'ultimo anno"."Sebbene, sono soddisfatto dei risultati del primo trimestre e sono fiducioso che siamo sulla strada giusta per offrire valore agli azionisti a lungo termine - ha aggiunto - In futuro, continueremo a dare priorità alla nostra liquidità e salute finanziaria, alla nostra attenzione all'eccellenza operativa e alla nostra incessante ricerca per conquistare clienti e consumatori".Tyson Foodsche le vendite saranno "relativamente stabili" nell'rispetto all'anno fiscale 2023.