UniCredit, Orcel: non siamo ancora alla fine del processo di efficientamento

UniCredit

(Teleborsa) - "L'organizzazione era molto centralizzata, e il livello di amministrazione e burocrazia era molto più alto del livello dei peer, e". Lo ha affermato, amministratore delegato di, rispondendo alle domande degli analisti durante la call che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2023 In particolare, un analista faceva riferimento alla diminuzione costante dell'organico nel(GCC), dove il personale(acronimo di Full Time Equivalent, cioè conteggiato per le ore effettivamente lavorate) ha terminato il 2023 a quota 8.141, in diminuzione del 6,6% rispetto a fine 2022."È un efficientamento che guarda a ogni area e ridisegna i processi - ha spiegato Orcel - Guardiamo ai meccanismi di ogni processo industriale, ripensandoli, ridisegnandoli,"."Stiamo abbassando la burocrazia e investendo in tecnologia per rendere il business più efficiente", ha aggiunto, specificando che "".