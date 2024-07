UniCredit, gli analisti alzano i target price dopo la trimestrale

UniCredit

UBS

(Teleborsa) -didopo la trimestrale di ieri , che è risultata superiore alle attese del mercato. La banca guidata da Andrea Orcel ha anche leggermente aumentato le aspettative sui ricavi per quest'anno, portandole a oltre 23 miliardi di euro, confermando un obiettivo di utile superiore a 8,5 miliardi di euro, ma esprimendo grande fiducia sul fatto che la guidance sarà battuta.ha incrementato il target price del 5% aper azione, confermando la raccomandazione Buy. Il broker ha detto che l'investment case su UniCredit rimane pienamente confermato: i) la banca continua a trattare a multipli molto attraenti se rapportati alla profittabilità attesa, ii) è attesa distribuire circa il 30% della sua market cap nei prossimi due anni (senza assumere distribuzione di excess capital), iii) ha ampia opzionalità nell'utilizzo dell'excess capital, iv) spazio per rerating in caso di pieno successo nell'implementazione della strategia sulle commissioni.ha aumentato il target price aper azione (da 44,3 euro), confermando "Overweight". Berenberg ha aumentato il target price aper azione (da 44 euro), confermando "Buy".ha aumentato il target price aper azione (da 43 euro), confermando "Overweight".ha aumentato il target price aper azione (da 50 euro), confermando "Buy".