Anima aumenta la cedola, utile 2023 sale a 149 milioni

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2023 con unapari a -171 milioni di euro (-4,1 miliardi di euro comprendendo le deleghe assicurative di Ramo I); il totale delle masse gestite a fine dicembre 2023 è salito a 191,5 miliardi di euro grazie al contributo di Castello SGR (3,8 miliardi di euro alla data di acquisizione) e alla positiva performance delle gestioni.Ledi gestione sono state pari a 290,5 milioni di euro (+1% rispetto ai 289 milioni di euro del 2022, -2% a parità di perimetro). Le commissioni di incentivo sono state pari a 34,9 milioni di euro (contro i 16,6 milioni di euro del 2022). Considerando queste ultime e gli altri proventi, itotali sono pari a 368 milioni di euro (in crescita del 7% rispetto ai 343,0 milioni di euro del 2022, +4% al netto di Castello SGR).ordinari sono stati pari a 102 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto agli 87,7 milioni di euro del 2022: circa sette punti di incremento sono dovuti alla variazione di perimetro. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi, escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo, si è attestato al 30,6%.L’utile ante imposte ha raggiunto i 219,8 milioni di euro (in crescita del 19% rispetto ai 185 milioni di euro del 2022, +17% a parità di perimetro), mentresi è attestato a 149,3 milioni di euro (+24% rispetto ai 120,8 milioni di euro del 2022, +22% escludendo Castello SGR).L’utile netto normalizzato (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato pari a 184,7 milioni di euro (+19% rispetto ai 155,7 milioni di euro del 2022, +17% a parità di perimetro).Laconsolidata al 31 dicembre 2023 risulta negativa (debito netto) per 13,2 milioni di euro (rispetto ai 60,9 milioni di euro di debito netto alla fine dell’esercizio 2022) e riflette, in particolare, il pagamento di dividendi per 71 milioni di euro, il costo dell’acquisizione di Castello SGR pari a 62 milioni di euro, e 45 milioni di euro in acquisto di azioni proprie.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli azionisti la distribuzione di unpari a 0,25 euro per azione rispetto agli 0,22 euro del 2022 ; il dividendo sarà pagabile a partire dal 22 maggio 2024 (con stacco cedola il 20 maggio 2024 e record date 21 maggio 2024). Ai fini fiscali, ove pertinente, il dividendo sarà prelevato dall’utile netto del 2023.Rispetto all’esercizio precedente, sono stati incorporati i risultati della neo-acquisita Castello SGR dalla data di perfezionamento dell’acquisizione (19 luglio 2023)., con buoni riflessi sul nostro conto economico e ottime premesse per l’andamento di quest’anno. I risultati di ANIMA dimostrano una volta di più il valore di un modello basato su diversificazione dei canali associata a solide partnership strategiche” ha commentato– “Ricorderemo il 2023 anche come l’anno in cui abbiamo acquisito e consolidato Castello e sottoscritto la prossima acquisizione di Kairos Partners: due tasselli importanti per l’espansione verso segmenti di mercato finora meno presidiati come gli investimenti alternativi e il wealth management".