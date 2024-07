ASPI, utile 1° semestre sale a 547 milioni di euro. 1,1 miliardi per ammodernamento

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre 2024 conpari a 2.101 milioni di euro, in incremento di 30 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023 (2.071 milioni di euro). Il Margine operativo lordo (), pari a 1.355 milioni di euro, si incrementa di 126 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023 (1.229 milioni di euro). L'del periodo, pari a 547 milioni di euro, si incrementa di 87 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023 (460 milioni di euro).L'al 30 giugno 2024 è pari a 9.746 milioni di euro e registra un aumento di 858 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2023.Nel primo semestre 2024 ildel Gruppo è cresciuto complessivamente del +2,6% rispetto al primo semestre del 2023. Escludendo gli effetti legati all’anno bisestile il traffico registra un incremento del 2,1%. In maggiore dettaglio, i chilometri percorsi dai veicoli leggeri (2 assi) sono cresciuti del 2,7% mentre quelli dai veicoli pesanti (3 o più assi) del +2,5%.Nel corso del primo semestre 2024 il Gruppo ha impiegato complessivamente 1.090 milioni di euro per l', il potenziamento e ladella rete, in aumento di 263 milioni di euro rispetto al periodo di confronto.