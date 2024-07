Anima, Fitch migliora rating a "BBB" con outlook stabile

Anima

(Teleborsa) - Fitch Ratings hail Long-Term Issuer Default Rating (IDR) di, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, a "" da "BBB-", con l'outlook che rimane stabile.L'upgrade riflette il, con il suo rapporto debito lordo/EBITDA, escluse le commissioni di performance, sceso a 2,4x alla fine del 2023 da 2,7x alla fine del 2022. Viene inoltre considerato l'impegno di Anima a ridurre ulteriormente la leva finanziaria rimborsando alla scadenza nel 2026 le sue obbligazioni senior non garantite da 284 milioni di euro.Gli ampi saldi di cassa di Anima, il modello di business basato su commissioni che non dipende dal finanziamento del debito per la generazione di cassa, e il profilo di rischio prudente forniscono, si legge nell'analisi di Fitch.L'agenzia di rating sottolinea che Anima è uno dei maggiori gestori di investimenti italiani con 192 miliardi di euro di asset in gestione (AuM) alla fine del 2023. Il franchising di Anima beneficia dicon banche partner come. L'elevata dipendenza dagli accordi di distribuzione (83% degli AuM al dettaglio di Anima alla fine del 2023) significa che il franchising e il modello di business di Anima sonoAnima ha dimostrato il suo impegno a utilizzare le sue ingenti liquidità (fine 2023: 537 milioni di euro) per(debito lordo: 584 milioni di euro) o per, sottolinea Fitch. La società ha prepagato il suo prestito bancario da 82 milioni di euro nel 2023 e ha acquisito Castello SGR nel luglio 2023 per 62 milioni di euro e Kairos Partners SGR nel maggio 2024. Fitch si aspetta che il rapporto debito lordo/EBITDA di Anima rimanga al di sotto di 2,5x, mentre le ampie liquidità mitigano ulteriormente la sua profilo di leva finanziaria.