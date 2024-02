Confindustria, saggi insediati: attese candidature

(Teleborsa) -per l'elezione del nuovo presidente di Confindustriaieri, dunque, secondo la procedura, ildopo circa una settimana, vale a direI "saggi", ricevute le candidature, individueranno come noto, unae li inviteranno ad idi fronte al consiglio generale almeno due settimane prima del, che designerà, a scrutinio segreto, il nome del prossimo Presidente.Nel corso della riunione di insediamento, la commissione di designazione o dei "tre saggi" ha definito anche ilhe intratterrà con tutte le rappresentanze del sistema confindustriale. In tale senso, sono stati messi in calendario incontri il 15 febbraio a, il 16 febbraio a, il 23 febbraio a, il 28 ed il 29 febbraio a, il 1° marzo a, il 9 marzo ae l'11 marzo aGuardando alla lista dei papabili sostituti di Bonomi, al momento si segnala una quartina di nominativi:, Presidente della ERG e de Il Sole 24 Ore.,, Presidente di Federacciai, e gli attuali vice di Confindustria(Organizzazione, sviluppo e marketing) ed(Credito, finanza e fisco)