Confindustria Varese lancia un premio per le migliori startup innovative della Lombardia

(Teleborsa) - Unpermaggiormente innovative e tecnologiche rivolto a tutte le startup della. Questa la nuova iniziativa lanciata da, insieme al proprio Gruppo Giovani Imprenditori, nell’ambito del progetto "". Obiettivo: stimolare intuizioni d’impresa e fornire agli startupper esperienze e occasioni di networking per concretizzare i propri progetti. Le aziende potranno candidarsi e partecipare al concorso compilando un form online entro lunedì 30 settembre 2024."Si tratta di un’iniziativa coerente con l’impegno che, ormai da tempo, stiamo portando avanti per– afferma-. Un’opportunità per tutte quelle realtà a forte vocazione innovativa che vogliono mettersi in gioco e intraprendere il percorso verso l’imprenditorialità e favorire, sempre di più, la cultura dell’Open Innovation".Aiutare le startup a costruire intorno alla propria idea d’impresa une a inserirsi nelle filiere produttive presenti sul territorio: questo un altro aspetto fondamentale su cui punta il premio lanciato da Confindustria Varese. "Il nostro impegno è quello di", dichiara: "È con questo spirito che abbiamo deciso di. Il concorso porrà all’attenzione idee brillanti che potranno interessare anche le nostre imprese in progettualità di filiera. Per questo abbiamo previsto punteggi aggiuntivi per quelle startup che dimostreranno di avere già in corso progetti di collaborazione con imprese associate a Confindustria Varese.". L’idea è quella di sostenere progetti scalabili che possano fare da punto di riferimento nella capacità di inserirsi nei cluster e nelle specializzazioni industriali, possibilmente migliorandone la produttività.Un percorso che vuole coinvolgere necessariamente anche le piccole e medie imprese. "Per queste realtà manifatturiere fare innovazione è un processo ancora complesso e non sempre sviluppabile con le risorse e i tempi necessari – spiega-. È, dunque, indispensabile trasferire dipresente nelle nostre eccellenze industriali e offrire strumenti concreti in grado di agevolare processi di contaminazione positiva tra pmi e startup. Queste ultime possono trasformarsi per la piccola industria in laboratori esterni e acceleratori di innovazione. A patto però di creare nuove strade di collaborazione".sarà una commissione composta daTra i componenti, ancheche dichiara:" È con grande entusiasmo chedi concorso promosso da Confindustria Varese e dal Gruppo Giovani Imprenditori. In qualità di Presidente di Eolo e imprenditore con una solida esperienza nel settore delle telecomunicazioni, sono particolarmente consapevole dell'. Il nostro viaggio imprenditoriale con Eolo è iniziato nel 2006 proprio con un'idea innovativa indirizzata a soddisfare il bisogno di accesso alla rete anche nei piccoli comuni che erano in digital divide e che, grazie a dedizione e visione, è diventata una realtà di successo. Crediamo fortemente nel potenziale delle nuove generazioni di imprenditori e nella loro capacità di introdurre innovazioni significative nel mercato. ‘Startup Your Ideas’ rappresentadi ottenere il supporto necessario per realizzare i propri progetti. Questo bando non solo premia l'innovazione, ma fornisce anche le risorse e il network indispensabili per il successo. Invito tutte le startup a partecipare con entusiasmo a questa iniziativa, trasformando le loro idee in realtà concrete. Con il giusto supporto, passione e determinazione, ogni sogno imprenditoriale può diventare un successo tangibile".