Aeroporto di Atene, debutto brillante in Borsa

(Teleborsa) - L'(AIA) "Eleftherios Venizelos", il più grande aeroporto della Grecia con più di 28 milioni di passeggeri nel 2023, registra un, in quella che è la più grande offerta pubblica iniziale (IPO) del paese in oltre 15 anni.Il titolo ha aperto le contrattazioni a 9,40 euro per azione, rispetto a unpari a 8,20 euro, che è stato fissato al limite superiore del range iniziale. Il titolo ha poi perse leggermente terreno, assestandosi comunque a quota 9,33 euro, inrispetto al prezzo di IPO.Loha raccolto 785 milioni di euro attraverso la vendita della sua quota del 30%., che già deteneva una partecipazione del 40% nell'aeroporto, ha accettato di acquistare un ulteriore 10% a 9,758 euro per azione, al di sopra del prezzo di IPO.