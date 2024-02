Ex Ilva, bocciato piano salvataggio Morselli

(Teleborsa) -nel delicato dossier dell'ex Ilva prende sempre più quota l’amministrazione straordinaria (preceduta dallo stato di insolvenza), cui, tra l'altro, i recentiCesare Giuseppe Meroni, l’esperto designato dal giudice per gestire la composizione negoziata della crisi di Acciaierie d’Italia (la società che prende in affitto gli stabilimenti dell’ex Ilva e li fa andare avanti) boccia il piano di salvataggio dell' ad Adi, Lucia Morselli.Per l'esperto del Tribunale " Non è ipotizzabile, quanto meno nel brevissimo periodo, il raggiungimento di un accordo traidoneo ad assicurare quel sostegno finanziario indispensabile a garantire la continuità aziendale". "Pare difficile ipotizzare che, in assenza di una compagine sociale coesa, AdI possa accedere alle ingenti (e urgenti) risorse finanziarie previste dal piano nonché poter continuare ad essere un primario partner industriale di società italiane ed europee".Ieri intanto l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia,"Penso che sappiate qual è la situazione, penso che sappiate che ci sono grandi partite che si stanno giocando a livello molto elevato, a livello di governo e di tutti gli altri soci e penso che stiano arrivando ad una soluzione", detto l'Ad che ha parlato di "ultimo miglio di questo percorso complesso."Sono sicura - ha aggiunto Morselli - che la decisione è molto veloce e molto rapida. Si tratta di resistere ancora un poco. Questo è uno stabilimento talmente importante che bisogna lasciare il te. "Quello che io ho fatto con i mezzi che ho avuto - ha proseguito - è di tenere acceso lo stabilimento. L'ho disperatamente voluto tenere acceso e continuo a tenerlo acceso, con i mezzi che ho e che consentono, non appena ci sono le risorse, di fare quello che vuole. Questo è quello che sto facendo, tenerlo pronto, per non pregiudicare la sicurezza. Lo so che sta lavorando non tanto, ma è il prezzo perché sia vivo.