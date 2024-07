Ex Ilva, Sindacati in pressing su Meloni

(Teleborsa) - I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm hanno inviato una richiesta di incontro urgente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al sottosegretario Mantovano e ai ministri Urso, Giorgetti, Fitto e Calderone "in ragione dell'aggravarsi delle condizioni sociali ed industriali in mancanza di una prospettiva di rilancio di lungo periodo"Lo rendono noto le sigle sindacali.Intanto, in una recente sentenza laha sottolineato che "se presenta pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e per la salute umana, l'esercizio dell'acciaieria ex Ilva di TarantoIl punto centrale della sentenza sull'ex Ilva di Taranto, per il tribunale a Lussemburgo,i sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali include i danni all'ambiente e alla salute umana. La previa valutazione dell'impatto dell'attività di un'installazione come l'acciaieria ex Ilva deve quindi costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell'autorizzazione all'esercizio previsti da tale direttiva. E nel procedimento di riesame occorre considerare le sostanze inquinanti connesse all'attività dell'installazione, anche se non sono state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale.In caso di pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, l'esercizio dell'installazione, dunque,