Ex Ilva, Sindacati in pressing sul Governo: convocare tavolo

(Teleborsa) -. È ora che il confronto negoziale si tenga nelle sedi istituzionali opportune, a partire dalla convocazione del tavolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri come richiesto unitariamente da Fim, Fiom, Uilm già da molti giorni. E il Ministroonvochi il tavolo che affronti il tema della siderurgia nazionale ed europea nel suo complesso". Lo dichiara in una nota Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia per la Fiom-Cgil."Questa situazione sta determinando conseguenze negative per gli impianti, i lavoratori e i cittadini che stanno pagando un prezzo inaccettabile. È necessario un piano di ripartenza concreto - aggiunge - conOggi, il Ministro Urso"Ci sono altri soggetti industriali che hanno chiesto anch'essi di visitare gli impianti di quella che era l'ex Ilva. Oltre ai tre soggetti che lo hanno fatto nelle ultime settimane, in questo caso è un'impresa canadese, uno dei grandi Paesi del G7". Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine dell'assemblea di Unioncamere."Vuol dire che – ha detto Urso –ovviamente con tecnologia green".n gli impianti arrugginiti e solo un altoforno e mezzo in funzione – il commento, piuttosto scettico, di Rocco Palombella, segretario generale della Uilm."Sarebbe interessante capire cosa mettono sul mercato.