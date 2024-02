Banca Ifis, Furstenberg Fassio: profitti si accompagnano a impatti positivi su società

Banca Ifis

(Teleborsa) - "Nel 2023 Banca Ifis ha registrato nuovamente risultati positivi sotto il profilo economico-finanziario, con un aumento sensibile degli indicatori di redditività: in questiIndustriale, il nostro Istituto ha, distribuendone ai propri soci circa 185 milioni di euro". Lo dichiara, Presidente di, commentando i risultati 2023 "Risultati positivi sono stati raggiunti anche a livello industriale, con l', in particolare sociale, incrementando gli investimenti previsti e realizzando oltre 30 progetti a elevato impatto per il benessere della comunità e la sostenibilità individuale e sociale del Paese, attraverso il Social Impact Lab Kaleidos", ha aggiunto."Questi risultati ci orientano verso una double bottom line in cui la- ha spiegato - Grazie a questo approccio, la Banca assicura sostegno concreto alle piccole e medie imprese nel percorso di transizione ESG e restituisce valore alle comunità nelle quali opera".