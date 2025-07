Opas illimity, Banca Ifis ha il 92,488%: confermati i risultati provvisori

Banca Ifis

illimity Bank

(Teleborsa) -comunica che i risultati definitivi della riapertura dei termini di adesione all'Opas suhanno confermato i risultati provvisori comunicati lo scorso 11 luglio.Pertanto, il totale delle azioni illimity attualmente detenute da Banca Ifis, comprensivo delle azioni proprie di illimity, si attesta al 92,488%.I risultati definitivi confermano inoltre che si sono verificate le condizioni per ile per il pagamento deldel 5% che era condizionato al raggiungimento di una partecipazione superiore al 90% del capitale di illimity, pari a 0,1775 euro per ciascuna azione illimity portata in adesione all'offerta.Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato il 18 luglio.La procedura di sell-out avrà luogo dal 28 luglio al 29 agosto 2025