Pensioni, Inps: servizio digitale per presentare domande anticipata

(Teleborsa) - Il sistema telematico per la presentazione delle domande di pensione anticipata è stato aggiornato alla luce delle novità previdenziali previste dalladi Bilancio 2024. Lo comunicaspiegando che gli aggiornamenti riguardano la domanda di “Pensione Anticipata Flessibile legge di bilancio 2024” e di "Pensione Anticipata Opzione donna legge di bilancio 2023/2024".Nel caso di presentazione di istanza per “donna”, la procedura contempla la possibilità per le lavoratrici interessate di inserire anche il numero dei figli.Per effettuare la- spiega l'Istituto - è sufficiente accedere al sito dell’Istituto tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), e seguire il percorso "Pensione e Previdenza", "Domanda di pensione" al cui interno è presente la "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci".L'Inps ricorda che in alternativa è