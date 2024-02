ANFIA: buon inizio anno per mercato autocarri, rimorchi e autobus. In calo i veicoli trainati

(Teleborsa) - Nel, dopo la contrazione a doppia cifra registrata nel mese precedente, sia il. Il, invece, pur rallentando il calo, resta in flessione a doppia cifra anche a gennaio. Analizzando nel dettaglio il mercato di gennaio 2024, nel mese sono stati rilasciati 2.942 libretti di circolazione di nuovi autocarri (+14,9% rispetto a gennaio 2023) e 1.197 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, ovvero con ptt superiore a 3.500 kg (-10,9%), suddivisi in 107 rimorchi (+25,9%) e 1.090 semirimorchi (-13,4%). A renderlo noto l'Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica).Per gli- continua la nota -: +39,4% il Nord-Est, +12,1% l’area Sud e Isole, +5% il Centro e +3,4% il Nord-Ovest. Tutte le classi di peso presentano una variazione positiva nel mese: i veicoli sopra le 3,5 e fino a 5 tonnellate registrano ancora una volta la crescita piu` significativa (+230,8%), seguiti dai veicoli sopra le 8 e fino a 12,5 tonnellate (+28,2%), dai veicoli sopra le 5 e fino a 8 tonnellate (+20,1%), dai veicoli sopra le 12,5 e sotto le 16 tonnellate (+15,4%), e, infine, dai veicoli pesanti da 16 tonnellate in su (+12,7%).A gennaio 2024,. Nello stesso mese, crescono i veicoli da cantiere (+44%) e mantengono una variazione positiva anche i veicoli stradali (+12,5%). Analizzando il mercato per alimentazione,(era dell’1,7% a gennaio 2023), per un totale di 66 unita`, mentre gli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico rappresentano lo 0,8% del totale (era lo 0,3% a gennaio 2023). In riferimento ai veicoli trainati, a gennaio 2024 registrano una crescita l’area del Sud e Isole (+15,4%) e il Centro (+9,4%), mentre restano in flessione le regioni del Nord-Ovest (-34,8%) e del Nord-Est (-25,6%). Le marche estere totalizzano 653 libretti di circolazione nel mese (-13,6%); variazione negativa anche per le marche nazionali (-7,57%), con 544 libretti."Il mese di gennaiorispetto alla contrazione registrata nel mese di dicembre, nel segno di un andamento fortemente altalenante causato dall’assenza di una piu` volte richiamata pianificazione strutturale per il rinnovo del parco circolante", commentaPer cio` che concerne nello specifico i veicoli a zero emissioni, inoltre, si invita al riconoscimento del ruolo che la fattispecie del noleggio a lungo termine puo` avere come ulteriore driver di diffusione delle nuove tecnologie in questo comparto, specularmente a quanto ci si aspetta per il segmento dei veicoli commerciali leggeri con la riforma del cd. Ecobonus, del cui decreto si auspica la tempestiva pubblicazione.Il mercato degli autobus con ptt superiore a 3.500 kg totalizza a gennaio 2024 565 nuove unita`, con un incremento del 39,9% rispetto a gennaio 2023. Nel primo mese dell’anno, si mantengono positivi tre comparti su quattro: +86,1% gli autobus e midibus turistici, +57,6% i minibus e + 52,4% gli autobus adibiti al TPL. Calano, invece, gli scuolabus (-48,4%)."I dati di immatricolazione relativi al mese di gennaio 2024 riflettono una tendenza positiva nel mercato degli autobus, evidenziando un chiaro interesse verso soluzioni piu` sostenibili e a basso impatto ambientale", afferma. "L'analisi dell'evoluzione del settore mette in luce, infatti, una spinta decisa verso veicoli piu` ecologici, soprattutto nel segmento dei mezzi urbani. L’incremento del 9,5% diimpatto sottolinea una crescente consapevolezza ambientale e una maggiore accettazione di soluzioni di trasporto piu` sostenibili da parte dei gestori del trasporto pubblico. Questa tendenza positiva testimonia anche l'impegno congiunto dell'industria e dei governi locali nel perseguire obiettivi di sostenibilita` e riduzione delle emissioni inquinanti. Una nota di preoccupazione deriva invece dal mercato degli scuolabus, che prosegue con una tendenza estremamente negativa. E` fondamentale esaminare attentamente le cause di questa contrazione, che appare strutturale, al fine di comprendere appieno le dinamiche del mercato e adottare eventuali misure correttive o strategiche".Secondo l’alimentazione, la quota di mercato degli autobus alimentati gas e` del 19,5% a gennaio 2024 (contro il 14,6% di gennaio 2023), mentre gli elettrici, ibridi gasolio/elettrico e ibridi metano/elettrico rappresentano il 21,1% (11,6% a gennaio 2023). A livello territoriale, infine, a gennaio 2024 le immatricolazioni si mantengono in crescita nel Centro, a tripla cifra (+351,2%), nel Sud e isole, a doppia cifra (+29,2%) e nel Nord- Ovest (+8,4%). Calano, invece, nel Nord-Est (-54,1)%.