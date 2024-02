Protesta trattori, fronte si divide. Lega: alzare soglia esenzione Irpef

(Teleborsa) -Andrea Papa, uno dei portavoce di Riscatto agricolo nelle scorse ore ha sottolineato cheIl presidio di via Nomentana quindi resta, anzi lo rafforzeremo. Sono in arrivo altri mezzi. Arriveremo a mille trattori".Ma tra gli agricoltori che appoggiano"Secondo me è stato un confronto costruttivo - spiega- il ministro ha promesso che la porta per noi resta sempre aperta". Ieri sono successe tante cose. E' stata dal mio punto di vista una giornata positiva. Oggi al presidio faremo il punto della situazione e decideremo in maniera condivisa come procedere".In parallelo alla protesta, prosegue anche"La Lega non starà mai con chi vuole affossare il mondo agricolo"Mentre infatti c'era chi in Europa sceglieva di appoggiare una Commissione Ue disastrosa, responsabile delle folli politiche finto-green che mettono in ginocchio settori fondamentali, imprese, lavoratori e famiglie, la Lega non ha mai avuto dubbi e fin dall'inizio ha difeso gli interessi di agricoltori, pescatori e produttori italiani". Così una nota della Lega,e annuncia che nelle prossime settimane respingerà "direttive e regolamenti su industria e packagin