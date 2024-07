Circle, cambiano gli azionisti significativi dopo l'ingresso di Eiffel Investment Group

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha comunicato ledopo l'aumento di capitale che, tramite ABB, ha portato all'ingresso nel capitale di Eiffel Investment Group, oltre che l'esercizio dei warrant.La società ha ricevuto comunicazione da parte dell'azionista(società riconducibile all'AD Luca Abatello) circa la riduzione al di sotto della soglia rilevante del 50% del capitale. In particolare, Innotech ha dichiarato di detenere n. 2.157.276 azioni ordinarie pari al 47,30% del capitale sociale; comunicazione da parte dell'azionistacirca la riduzione al di sotto della soglia rilevante del 5% del capitale; comunicazione da parte dell'azionistacirca il superamento della soglia rilevante del 10% del capitale sociale. In particolare, Eiffel Investment Group ha dichiarato di detenere 514.800 azioni ordinarie, pari al 11,29% del capitale.Alsottoscritto tra i soci Alessandro Orsini e Andrea Villani risultano ad oggi complessivamente conferite 231.000 azioni ordinarie, rappresentative del 5,06% del capitale.Ilè ora al 47,28%, compresa la quota di Eiffel Investment Group.