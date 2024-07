Gruppo FS, sciopero del personale 6 e 7 luglio

(Teleborsa) -4. Secondo quanto riporta una nota, la protesta è stata proclamata da alcune sigle sindacali autonome."Chiediamo al Garante degli scioperi di verificare. I consumatori non possono essere avvisati di uno sciopero all'ultimo momento, specie in un periodo di ferie come questo, con un'astensione proprio nel week-end" afferma, intanto,presidente dell'Unione Nazionale Consumatori."A poco serve se chi proclama loconclude Dona.