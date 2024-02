Prysmian lancia minicavo Sirocco con 864 fibre

Prysmian

(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, annuncia il lancio del suo rivoluzionario minicavo Sirocco Extreme 864f, che stabilisce un. Questo cavo innovativo presenta diametri e densità di fibre da record per la gamma dei minicavi soffiati.Il minicavo Sirocco Extreme 864f presenta 864 fibre in un diametro di 9,8 mm, fornendo una densità di fibre senza precedenti di 11,5 fibre per mm2. È installabile in un condotto da 12 mm, spingendo i limiti di ciò che è possibile fare nel settore dei sistemi di cavi per telecomunicazioni.I minicavi Sirocco Extreme di Prysmian utilizzano la modernissima fibra monomodale BendBrightXS da 180µm (ITU-T G.657.D, G.657.A2) insensibile alla piegatura, garantendo la compatibilità con le fibre G.652 esistenti e la disponibilità per i sistemi evoluti."I minicavi sono diventati una scelta popolare per le applicazioni future, come l'interconnessione dei datacenter a lungo raggio, le reti metropolitane e FTTx.; inoltre, il loro ingombro ridotto offre vantaggi in termini di sostenibilità, grazie all'utilizzo di una minore quantità di materie prime. I minicavi Sirocco Extreme offrono le migliori dimensioni disponibili sul mercato, in quanto utilizzano la fibra monomodale BendBrightXS 180µm insensibile alla piegatura di Prysmian, l'unica vera fibra da 180µm oggi disponibile sul mercato", ha dichiarato. "Il numero estremo di fibre e il diametro ridotto dei minicavi Sirocco Extreme rendono l'installazione più rapida ed economica".