Tod's, L Catterton: noi indipendenti, non controllati da Lvmh

(Teleborsa) - Nell'ambito dell' OPA su Tod's , i Della Valle e L Catterton "agiscono di concerto", ma l'unico offerente è Crown Bidco che, in quanto tale, è l'unico soggetto che acquisterà e pagherà le azioni portate in adesione, attraverso conferimenti di capitale dai fondi L Catterton.E' quanto precisa il fondo con una nota in merito ai termini dell'offerta sulle azioni di Tod's lanciata nel fine settimana."Contrariamente a quanto riportato dalla stampa - si legge -, che è titolare solo di una percentuale di minoranza degli investimenti in L Catterton". Il fondo, viene spiegato, ". L Catterton ha lae di gestione del portafoglio".L Catterton sottolinea, infine, che l'accordo prevede che Della Valle porterà in dote all'offerta il 10,45% del capitale sociale di Tod's e non conferirà le restanti azioni, "mantenendo quindi il controllo esclusivo su Tod's". Delphine, (una controllata di Lvmh), manterrà la partecipazione esistente del 10%.