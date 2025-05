Fincantieri, nominati i Comitati endoconsiliari. Paolo Amato è Lead Independent Director

Fincantieri

(Teleborsa) - Ildi, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, haIl Comitato(composto da quattro Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti) è composto da: Sergio Marini (Presidente), Paolo Amato, Mariachiara Geronazzo, Emilio Scalfarotto. Tale Comitato opera anche quale comitato competente in materia di operazioni con parti correlate.Il Comitato per(composto da quattro Amministratori, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti) è composto da: Paolo Amato (Presidente), Simona Camerano, Sara Carrer, Emilio Scalfarotto.Il Comitato per(composto da quattro Amministratori, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti) è composto da: Gianfranco Battisti (Presidente), Simona Camerano, Sergio Marini, Secondina Giulia Ravera.Il Comitato per la(composto da quattro Amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti) è composto da: Sara Carrer (Presidente), Gianfranco Battisti, Mariachiara Geronazzo, Secondina Giulia Ravera.Il Consiglio di Amministrazione di Fincantieri ha nominato il Consigliere indipendente Paolo Amato qualeIl Consiglio ha confermato Felice Bonavolontà, Responsabile della Funzione Group Accounting and Administration, quale. Bonavolontà detiene 12.564 azioni ordinarie di Fincantieri.