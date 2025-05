Birkenstock, L Catterton vende azioni per 941 milioni di dollari

Birkenstock

(Teleborsa) -, società tedesca di calzature quotata a Wall Street, ha annunciato il prezzo di un'offerta secondaria di 17.927.344 azioni ordinarie, che sarannoal prezzo di 52,50 dollari per azione (ieri il titolo ha chiuso a 54,30 dollari). L'offerta vale quindi 941,2 milioni di dollari. In relazione all'offerta, l'azionista venditore ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di 2.100.000 azioni aggiuntive.nell'ambito dell'offerta e non riceverà alcun ricavato. La chiusura dell'offerta è prevista per il 30 maggio 2025.Subordinatamente al completamento di questa offerta, Birkenstock ha, a titolo di riscatto dai sottoscrittori, 3.927.344 azioni ordinarie soggette a questa offerta, a un prezzo per azione pari al prezzo pagato dai sottoscrittori nell'offerta; le azioni ordinarie rimborsate saranno annullate e non saranno più in circolazione a seguito del completamento del riscatto.