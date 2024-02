JetBlue, l'investitore attivista Carl Icahn ha una partecipazione del 9,91%

Jetblue Airways

(Teleborsa) - L'investitore attivistaha detto di aver accumulato unain, compagnia aerea low-cost statunitense, secondo quanto risulta da un filing alla SEC.Icahn ha acquistato le azioni ritenendo che sianoe che rappresentino un'di investimento. Ha intenzione di continuare le discussioni con la società "per quanto riguarda la possibilità di una rappresentanza nel consiglio"."Siamocon i nostri investitori mentre continuiamo a eseguire il nostro piano per aumentare il valore per tutti i nostri azionisti e stakeholder", ha risposto la compagnia.