Alleanza, Mestriner: Valore oro è pensata per proteggere le famiglie dalla volatilità del mercato

Gruppo Generali

(Teleborsa) -ha lanciato "", la soluzione assicurativa di investimento, contraddistinta da bassa volatilità, che offre un rendimento atteso del 3% nel primo anno., responsabile Vita e Danni di Alleanza Assicurazioni, spiega perché Alleanza Assicurazioni, forte del successo di "" – la soluzione lanciata lo scorso anno in occasione dell’importante compleanno della Compagnia – abbia deciso di dare continuità all’offerta dedicata alle soluzioni a premio unico, collegate a una gestione separata, con un basso livello di rischio."Abbiamo continuato su questa linea andando ad analizzare quello che era il contesto di mercato esterno: tassi alti, inflazione alta, un po' di volatilità sui mercati dovuta alla situazione in Medio Oriente. In questa situazione, noi portiamo un prodotto che è in grado di ottimizzare il rendimento verso il rischio, quindi portiamo un 3% di rendimento atteso per il cliente nel primo anno, grazie all'investimento nella nostra gestione separata storica Euro San Giorgio, ponendo contemporaneamente un bassissimo rischio per il cliente. Il prodotto porta anche altre due elementi. Da una parte vuole in qualche modo intercettare quella che è l'enorme liquidità che esiste sui conti correnti degli italiani: stiamo parlando al 30 ottobre di oltre 1,1 miliardi, perché l'italiano è comunque mediamente avverso al rischio. Ecco quindi che Valore 125 risponde al 100% a questo bisogno delle famiglie italiane. Dall'altra parte aggiunge un'altra componente assicurativa molto importante. Le ricerche ci dicono che 3 clienti su 4 chiedono anche una protezione della persona e della salute. Ecco quindi che il prodotto ingloba anche una componente assicurativa molto importante che è ricercata dal mercato."È assolutamente pensato per le famiglie e analizza anche quella che è la situazione italiana. Le famiglie italiane si avvicinano piano al mondo dell'investimento, quindi hanno bisogno e ricercano come parte fondamentale la sicurezza e la protezione del proprio capitale. Questo è uno degli item fondamentali di Valore Oro. Vogliono restare lontani da quella che è la volatilità dei mercati e quindi la gestione separata li tranquillizza da questo punto di vista. Questa è la componente fondamentale. Inoltre non guardano solo alla sicurezza dell'investimento, al secondo posto viene la sicurezza dell'emittente. Con Alleanza Assicurazioni, che può contare sul 290% di solvibilità che la pone tra i leader di mercato, e con ilsiamo in grado di offrire la massima sicurezza anche da questo punto di vista"."I vantaggi sono molteplici ma corrispondono esattamente a questo panorama che abbiamo descritto, cioè la famiglia italiana. Stiamo parlando di bassissimo rischio, rendimento costante nel tempo a cui aggiungiamo questo 3% di rendimento atteso al primo anno perché vogliamo tenerlo coerente con quelli che sono i tassi di mercato. Contemporaneamente offre la massima sicurezza anche dell'emittente. Se volessimo guardarlo dal punto di vista dell'investimento come famiglia, la gestione separata è il risultato più resiliente alla volatilità dei mercati. Possono contare sul rating della nostra gestione separata, il più alto tra le grandi gestioni, che garantisce loro un altro pezzetto di sicurezza. Hanno poi quella protezione in caso di infortuni, che includono lesioni fino anche al decesso, che possono portare una garanzia da quel punto di vista. Ecco quindi che il prodotto cerca di esplorare tutta quella che è la richiesta del panorama italiano, ma calato sulle famiglie, per dare una risposta concreta".