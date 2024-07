Buongiorno dalla Borsa 9 luglio 2024 - [video]

Dow Jones

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 39.344,79 punti; al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 20.439,54 punti.Brilla, in aumento dell'1,96%, chiude a 41.580,2 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,55%), archiviando le contrattazioni a 8.694,7 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,42%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,49%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,34%. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,59% sui valori precedenti.È previsto domani sia dalla Cina che dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Domani, in Italia, sarà pubblicata la Produzione industriale. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto ancora domani nel pomeriggio.