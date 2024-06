Bankitalia, indicatore Eurocoin pressoché invariato a giugno

(Teleborsa) - In2024 l'indicatoresi è collocato su un(0,16 da 0,18 in maggio). Lo rende noto la Banca d'Italia, spiegando che l'indicatore ha continuato a risentire della debolezza dell'industria, controbilanciata da un miglioramento della fiducia delle famiglie e delle imprese dei servizi.L'Eurocoin - sviluppato dalla Banca d'Italia - fornisce in tempo reale unacorrente nell'area euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).