Cementir, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Cementir Holding

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 9,8 euro) ilsu, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, e confermato la" visto l'upside potenziale dell'11%. La revisione del giudizio è arrivata dopo la diffusione dei conti 2023 Gli analisti scrivono che il margine EBITDA record nell'anno fiscale 2023, i volumi di vendita favorevoli provenienti da Turchia e Danimarca in un contesto di prezzi resilienti e la(liquidità netta vista superiore a 600 milioni di euro entro l'anno 2026) supportano la "posizione positiva" sul titolo.Con un EV/EBITDA 24/25 di 3,4x e 2,9x, l'a livello di margine EBITDA nel 2024 sembra "già preso in considerazione negli attuali multipli azionari", si legge nella ricerca.