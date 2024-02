Liberty Global scorpora Sunrise e la quota sulla Borsa di Zurigo

Liberty Global

(Teleborsa) -, multinazionale attiva nel campo delle telecomunicazioni, ha annunciato l'per massimizzare il valore per gli azionisti cristallizzando il valore di Sunrise, e consentendo agli azionisti di partecipare pienamente alla crescita futura e al rialzo sia di Sunrise che di Liberty Global. Lo spin-off offrirà inoltre la possibilità di ampliare la base di investitori, dati i profili di investimento distinti e convincenti sia di Sunrise che di Liberty Global, si legge in una nota.Ladi Sunrise sulloè prevista per il secondo semestre del 2024. Sunrise sarà quotata con una struttura di capitale a lungo termine e a basso costo supportata da una riduzione del debito fino a 1,5 miliardi di franchi (1,7 miliardi di dollari). Le società prevedono che la riduzione del debito sarà ottenuta attraverso la generazione di FCF prevista da Sunrise, l'ottimizzazione del debito e la liquidità aziendale di Liberty Global, comprese le cessioni di asset non essenziali presso Liberty Global.di Sunrise, Liberty Global manterrà i suoi interessi consolidati in Telenet, Virgin Media Ireland e le sue partecipazioni in joint venture in Virgin Media-O2 e VodafoneZiggo oltre al suo portafoglio Ventures e un significativo saldo di cassa rimanente.