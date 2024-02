Milano-Cortina 2026, rinnovati gli organi sociali di Simco

(Teleborsa) - Il Mit e il Ministro per lo Sport e i Giovani hanno fatto sapere che sono stati rinnovati glidi, la società che si occupa delle infrastrutture per i. Il nuovosarà guidato da Veronica Vecchi, già presidente, confermata in questo ruolo e Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato. Nel board Manuela Manenti, Maria Rosaria Anna Campitelli e Angelo De Amici sono consiglieri. Il nuovosarà composto da Enrico Brambilla, già presidente, confermato nel ruolo. Marzio Colombo, Valentina Baggio, Patrick Bergmeister ed Elisa Carli come sindaci effettivi.Il vicepremier e ministro, insieme al ministro per lo Sport e i Giovani, hanno espresso "soddisfazione per il rinnovo degli organi sociali avvenuto con la massima celerità nel pieno rispetto dei termini di legge, e per un CDA a maggioranza femminile. Un sentito ringraziamento viene rivolto ai membri degli organi sociali uscenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto. Ora inizia la Fase 2".