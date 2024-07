Partenariato strategico UE-Serbia su materie prime critiche, batterie e veicoli elettrici

(Teleborsa) - L'e lahanno firmato unche avvia un partenariato strategico sulle, lee i. Ilmira a sostenere lo sviluppo di nuove industrie locali e di posti di lavoro di alta qualità lungo la catena del valore dei veicoli elettrici, nel pieno rispetto di elevati standard ambientali e sociali, affrontando nel contempo le preoccupazioni delle comunità locali con piena trasparenza.Il partenariato fornisce inoltre il quadro per un fortemultilivello tra le istituzioni e gli organi dell'UE, gli attori industriali, le associazioni di imprese, le parti sociali, i rappresentanti della società civile, i ministeri competenti degli Stati membri interessati e della Serbia, le organizzazioni pubbliche, le istituzioni finanziarie e gli investitori., vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, le relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche della Commissione europea, ha firmato il protocollo d'intesa con, ministro delle miniere e dell'energia della Repubblica di Serbia. La cerimonia di firma si è svolta durante il vertice ad alto livello sulle materie prime critiche a Belgrado. Il partenariato si basa sull' accordo die dientrato in vigore il 1º settembre 2013 ed è in linea con il nuovo piano di crescita dell'UE per i Balcani occidentali. Si tratta di un blocco per promuovere l'integrazione della Serbia nel mercato unico dell'UE e promuovere ulteriormente la sua convergenza economica, sociale e ambientale con l'UE."Il memorandum d'intesa tra l'UE e la Serbia sulle materie prime sostenibili, le catene del valore delle batterie e i veicoli elettrici dimostra il nostro impegno comune a portare avanti la transizione verde. Grazie alla collaborazione strategica in questi settori chiave, liberiamo un enorme potenziale di crescita sostenibile e innovazione, rafforzando nel contempo l'integrazione della Serbia nel mercato unico dell'UE e promuovendo ulteriormente la sua convergenza economica, sociale e ambientale con l'UE", ha dichiarato