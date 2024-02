UniCredit è Official Partner dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024

UniCredit

(Teleborsa) - La banca supporta "", progetto per le scuole primarie per promuovere lo sport come stile di vita sanoe`, che si svolgeranno aDopo 50 anni torna a Roma la piu` importante competizione continentale di atletica leggera. I migliori atleti italiani ed europei saranno impegnati in 6 giorni di gara, 24 discipline, pronti ad infiammare i tanti sportivi e semplici appassionati che affolleranno il Parco del Foro Italico. Tra i protagonisti di questa edizione di Roma 2024, i due giovani fuoriclasse del salto in lungo azzurro scelti daa cui la banca augura di conquistare lo scalino piu` alto del podio.All’interno del Foro Italico sara` inoltre attivo un Fan Village nel quale sara` allestito lo stand di UniCredit che proporra` numerose attivita` legate al mondo dello sport. Per UniCredit, banca commerciale paneuropea con una solida presenza in 13 Paesi del continente e 15 milioni di clienti in tutto il mondo,, oltre che su una comune attenzione all'innovazione, alladiversita`e all'impegno per la sostenibilita`. Testimonia il sostegno della banca al mondo dello sport e la vicinanza ai valori che lo sport rappresenta: spirito di squadra, determinazione, rispetto delle regole, inclusione.: "UniCredit e` orgogliosa di essere il partner ufficiale di, ospitato nella capitale italiana. L’atletica mette alla prova talento individuale, ambizione, impegno e lavoro di squadra, valori che sosteniamo nella nostra banca. In UniCredit crediamo nell’importanza di perseguire l’eccellenza soprattutto con integrita` e questa competizione e` l’esempio di cio` che si puo` ottenere quando il talento delle persone viene liberato attraverso l’impegno, la determinazione e il duro lavoro. Non vediamo l’ora di onorare questo sport appassionante e di assistere a imprese che entreranno nella storia".L'atletica leggera e` inoltre strettamente collegata allaE UniCredit, che ha a cuore una sostenibilita` sociale a tutto tondo - che parta in particolare dai giovani e dall’istruzione - intende dimostrare il proprio impegno anche nel sostenere salute e benessere. Per questo ha abbracciato con entusiasmo il progetto "Your Sport For Life", checome stile di vita sano nel mondo della scuola, delle famiglie e della societa` nel suo insieme.Le classi realizzeranno dei video, con tecniche a scelta (riprendendo recite, performance, messaggi, disegni, poesie, sculture, canzoni) ed esprimeranno le loro idee sui valori dell’atletica e sul mondo dello sport. I video, pubblicati sulle piattaforme digitali di roma2024.eu, potranno poi essere proiettati sui grandi schermi dello stadio Olimpico e daranno la possibilita` ai ragazzi che presenteranno i migliori progetti di assistere di persona alle sessioni di gara.