Milano, METRO 5 partner dei Campionati del Mondo di Kendo 2024

(Teleborsa) - Tutto pronto per i campionati del mondo di Kendo: per quattro giorni, la comunità internazionale del kendo si riunirà per assistere e partecipare a intense competizioni che vedranno sfidarsi i migliori atleti di questa antica arte marziale giapponese. L'evento inizierà il 4 luglio alle ore 10,00 con una cerimonia di apertura.promuove il mondiale di Kendo dedicando all'evento une unche trasmetterà le immagini di promozione dei mondiali all'interno della Stazione Garibaldi."Tramite la collaborazione con la Federazione Italiana Kendo, la Lilla si fa promotrice di una disciplina antica e nobile – commenta–. Lo sport non è semplicemente competizione, ma anche valori e l'arte marziale del Kendo in questo è del tutto particolare per la sua filosofia: non solo tecnica fisica ma soprattutto concentrazione mentale, disciplina e autocontrollo. Ci piace pensare che questi valori si possano muovere in metropolitana, coinvolgendo atleti, tifosi e tutti i passeggeri in una bella esperienza di viaggio e sportiva".La Metro5, da sempre, si estende per circa 13 km collegando i maggiori impianti sportivi della città e permettendo ai viaggiatori di muoversi all'interno del Comune di Milano.