Elezioni Ue, la proposta di Confindustria per il "Rinascimento dell'industria europea"

(Teleborsa) - Il presidente di Confindustria,, ed il delegato dell'Associazione per l'Europa,, hanno lanciato un dossier di un centinaio di pagine – "" – che contiene le proposte di"per un'Europa competitiva": una analisi elaborata in una logica "di sistema" che ha coinvolto tutte le articolazioni di via dell'Astronomia, rivolta alle forze politiche ed in particolare ai candidati alle prossime elezioni europee."Il futuro dell'Europa e` legato al Rinascimento dell'", hanno sottolineato i due rappresentanti di Confindustria preannunciando una serie di incontri prima delle elezioni, a partire dagli eurodeputati italiani. "Le imprese hanno una funzione cruciale nella societa`, grazie alla loro capacita` di produrre beni e servizi e di creare posti di lavoro di qualita`. Ma, per vincere le sfide globali, l'unica strada percorribile e` puntare su una rinnovata competitivita` dell'industria europea. Solo un'industria competitiva e forte potra` garantire, infatti, prosperita`, benessere e pace sociale nel nostro continente", hanno sottolineato.Il"che sara` eletto nel prossimo giugno – hanno aggiunto ancora Bonomi e Pan, nella presentazione del documento – dovra` prendere decisioni vitali per l'Unione europea: lae in, lae quella delle, le iniziative dei nostri competitors globali (in primis USA e Cina) richiedono all'Europa di prendere delle iniziative forti e senza precedenti, e di farlo velocemente".