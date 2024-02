Energia, ENEA guida l'efficienza nelle imprese in Europa

(Teleborsa) - ENEA coordinerà dieci agenzie dell'energia di altrettanti Paesi UE per fornire supporto a istituzioni, industrie e imprese nel processo di attuazione della nuova Direttiva europea sull'efficienza energetica, che mira a ridurre di un ulteriore 11,7% il consumo di energia finale nell'UE entro il 2030. È quanto prevede ilsul recepimento e l'attuazione dell'articolo 11 della Direttiva, che stabilisce specifici obblighi per imprese a forte consumo di energia e promuove programmi e misure di supporto per quelle non obbligate, con particolare riferimento alle PMI.Le imprese a forte consumo energetico saranno chiamate ad adottare unda un organismo indipendente, mentre quelle con consumi minori, che non attuano sistemi di gestione dell'energia, avranno l'obbligo della diagnosi energetica. Le aziende soggette ad obbligo saranno inoltre tenute a elaborare un piano d'azione concreto sulla base delle raccomandazioni risultanti dalle diagnosi.Nel dettaglio, il progetto si concentrerà nelloper le industrie e le imprese dei dieci Stati membri coinvolti. Inoltre, saranno analizzati, anche tramite studi pilota in diversi Paesi europei, i vantaggi correlati alle misure di efficienza energetica previste e i benefici non energetici derivanti dai processi di efficientamento, con approfondimenti sull'impatto che l'azienda può avere nell'attuazione delle misure.Le attività potranno beneficiare di uncon operatori di settore, associazioni di categoria e istituzioni nell'ambito di osservatori nazionali e internazionali, grazie anche al sostegno offerto al progetto da parte di numerosi ministeri, autorità di regolazione, associazioni di categoria e camere di commercio dei Paesi partner."Come coordinatori rafforzeremo la leadership internazionale di ENEA come Agenzia di riferimento sui temi dell'efficienza energetica – commenta il–. Il mondo produttivo va incontro a obblighi più stringenti imposti dall'ultima direttiva sull'efficienza energetica. Per il raggiungimento di questi obiettivi europei al 2030, un ruolo fondamentale lo avranno le diagnosi energetiche, i sistemi di gestione dell'energia e una corretta implementazione delle misure di efficientamento".