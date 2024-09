Energia, Enea: al via la Summer School “Roberto Moneta”

(Teleborsa) - Al via oggi la 12a edizione dellasull’a, organizzata da ENEA in collaborazione con ANCI. Il percorso formativo si svolgerà fino al 27 settembre con focus su Patto dei Sindaci, di cui ENEA è coordinatore, e Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Leapprofondiranno inoltre tematiche come fonti di finanziamento, povertà energetica, diagnosi energetiche e bandi PNRR per i piccoli Comuni.La, interamente gratuita, è rivolta a decisori politici, tecnici comunali, energy manager e laureati under 30 in materie tecnico-economico-giuridiche. Nello specifico, i laboratori disi svolgeranno a, città scelte in quanto amministrazioni che rappresentano buone pratiche in fatto di PAESC; le lezioni saranno fruibili anche in streaming o attraverso registrazioni video.La presenza congiunta die diha l’obiettivo di creare una sinergia tra esperienza pratica e conoscenze aggiornate, favorendo il dialogo e la collaborazione tra diverse generazioni e professionalità.